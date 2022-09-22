قال رئيس روسيا السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات الروسية والانفصالية ستجرى في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي استحوذت عليها موسكو، مضيفًا: لا عودة إلى الوراء من الآن.

وبحسب وكالة رويترز، قال ميدفيديف الذي يشغل حاليًا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي ضمتها الدولة إليها.

وقال ميدفيديف إن القوات المسلحة الروسية ستعزز حماية جميع الأراضي بشكل كبير، مضيفا: سيتم قبول جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوهانسك) والأراضي الأخرى في روسيا، و أي أسلحة روسية بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية يمكن استخدامها لحماية هذه الأراضي.

انضمام المدن الأوكرانية إلى روسيا

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسفر الاستفتاءات التي من المقرر إجراؤها في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا وتشمل كل من مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجي وميكولايف، عن نتائج تؤيد بأغلبية ساحقة الانضمام إلى روسيا.

وتُعقد الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى الأراضي الروسية في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، وقد وصفت كييف وحلفاؤها الغربيون هذه الاستفتاءات بأنها صورية.

ويُذكر أن ميدفيديف أصدر بانتظام بيانات عدوانية بشأن الغرب وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد تحوله من الرئيس الليبرالي ذي العقلية الغربية في الفترة من 2008 إلى 2012 إلى صقر قوي، على حد تعبير وكالة رويترز.