ميري الخليجية تلقي قصيدة حماسية

كعادتها كل عام، شاركت المقيمة الإندونيسية المعروفة عبر مواقع التواصل باسم ميري الخليجية، أهالي المملكة فرحتهم باليوم الوطني السعودي مؤكدة أنها تعتبر المملكة وطنها لأنها عاشت فيها 3 عقود.

من هي ميري الخليجية ؟

واشتهرت الخالة ميري التي تعمل

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قصيدة حماسية

عاملة منزلية لدى أسرة العطية في إحدى قرى الأحساء، منذ 30 عامًا بإجادتها اللغة العربية، وتحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل خاصة تطبيق تيك توك.واحتفلت ميري هذا العام باليوم الوطني السعودي من خلال إلقاء أبيات من قصيدة سعودية تعبر عن مدى حبها الشديد للمملكة وأهلها، وأخذت تردد: عمار يا اهل السعودية عمار .. يا همة حتى القمة بين الديار يا مملكة هل الوفاء فخر الآثار .. عزوة الروس القبايل والأخيار وقالت ميري في حديثها مع قناة الإخبارية: “أعتبر نفسي من أهل السعودية، وأعتبرها وطني لأني عشت بها 30 عامًا، لمست خلالهم ناسها الطيبين، مضيفة: “جئت من أيام الملك فهد والملك عبدالله ثم الملك سلمان الله يطول بعمره”.