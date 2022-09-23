ميزة جديدة رائعة من واتساب

قطع تطبيق واتساب شوطًا طويلًا لتغيير ربط نسخة الويب عن الهاتف الذكي، ففي الماضي كان لا بد أن يكون الجهاز متصلًا بالإنترنت حتى تعمل نسخة سطح المكتب، وحاليًا بات الاثنان منفصلين، فحتى لو كان الهاتف نفد شحنه فإن نسخة سطح المكتب تعمل بشكل منفصل.
واليوم أضاف التطبيق خطوة جديدة بشأن تشغيله على أكثر من جهاز في الوقت نفسه، أو ما يُسمى بميزة دعم تعدد الأجهزة، أو وضع Companion mode.
وبحسب موقع Android Police التكنولوجي، فإن WhatsApp يتيح لك دعم ربط حساب التطبيق بأجهزة متعددة تصل إلى 4، لكن هذا ينطبق فقط على سطح المكتب، ولا يمكنك فتح الحساب على 4 هواتف ذكية.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه الميزة تخص الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد فقط وليس iOS، وهي لا زالت في نسختها التجريبية، وتم الإبلاغ لأول مرة عن هذا التحديث من تطبيق واتساب في العام الماضي، ثم ظهرت العلامات المبكرة لها في مايو.
وفي ذلك الوقت كان الحديث عن ميزة التطبيق لا تتعدى كونها تحديثًا جديدًا لا زال تحت طور الدراسة من قِبل المطورين، لكن الميزة لم تصدر بالفعل.
موعد طرح ميزة واتساب الجديدة
ذكر موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات التطبيق، أن النسخة التجريبية الأحدث من إصدار WhatsApp Beta على متجر Play والتي تحمل اسمين: 2.22.21.5 و v2.22.21.6، يتضمنان وضع الأجهزة المتعددة لكنها تصل لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي.
كيفية عمل الميزة الجديدة
لتشغيل ميزة دعم تعدد الأجهزة أو Companion mode، ما عليك سوى الذهاب إلى نسخة الويب.
ثم الذهاب إلى هاتفك والنقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
حدد الأجهزة المرتبطة.
وجّه كاميرا هاتفك نحو رمز الاستجابة السريعة QR المعروض.
ستتم مزامنة الدردشات بين هاتفك وبين نسخ سطح المكتب حتى عندما لا يكون للهاتف اتصال نشط بالإنترنت.