أصبحت ميزة القدرة على الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بتطبيق التواصل الفوري “واتساب” والتي لم تسمح الذاكرة بالعودة إليها، متاحة اليوم للمستخدمين لتسهيل الوصول بشكل فعلي.

تسهيل الاستخدام

يأتي ذلك ضمن مساعي تطبيق “واتساب” لتقديم ميزات إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وجعله أكثر مرونة.

وسيعرض الآن تطبيق “واتساب” على نظام” آي أو أس”، وإصدار “الويب” الدردشات غير المقروءة، وذلك عبر فلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى.

عوامل فلترة الوسائط

وتنضم الميزة الجديدة إلى عوامل فلترة الوسائط الحالية مثل الصور وملفات “GIF” والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت.

ومن المتوقع، أن يصل الفلتر الجديد إلى الأجهزة التي تدعم نظام “أندرويد”، بشكل تدريجي.

العثور على الرسائل المنسية

وسيساعد الفلتر في العثور على الرسائل التي نسي المستخدم فتحها والرد عليها وسيؤدي إلى تنظيم المحادثات بشكل أكبر.

ويختبر “واتساب” عدة ميزات في الفترة الحالية، منها قدرتك على إرسال رسائل إلى نفسك على الأجهزة المرتبطة، وإمكانية رؤية تحديثات الحالة عبر قائمة الدردشة، وقدرة مسؤولي المجموعة على حذف رسائل الآخرين.