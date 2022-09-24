ميزة جديدة لـ إنستجرام لمنع الصور المسيئة

يعتزم تطبيق “إنستجرام”، التابع لشركة “ميتا”، اختبار ميزة جديدة تحمي مستخدميه من تلقي صور مسيئة عبر الرسائل المباشرة “DM” الخاصة بهم، بالإضافة إلى الرسائل الأخرى غير المرغوب فيها. وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، شبهت انستجرام، عناصر التحكم هذه بميزة “الكلمات المخفية”، والتي تتيح للمستخدمين تصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على محتوى مسيء تلقائيًا. خصوصية الأشخاص وذكرت شركة ميتا أن تلك التقنية لن تسمح بعرض الرسائل الفعلية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة. وقالت المتحدثة باسم الشركة “ليز فرنانديز” إنهم يعملون عن كثب مع الخبراء “لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها”. انتقادات ضد واتساب وعن سر إقدام “إنستجرام” على اختبار تلك الميزة، قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إن “الشبكة تواجه مؤخرًا انتقادات شديدة تخص انتهاك الخصوصية، حال الشبكات الأخرى التي تتبع شركة ميتا، وكان استقبال المستخدمين للصور المسيئة أحد صور هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها”. وأضاف الحارثي، أن “إنستجرام على وجه التحديد متهم بالفشل في التعامل مع الصور المسيئة التي تصل للمشاهير والمؤثرين على المنصة، حيث فشلت ميزة “الكلمات المخفية” في تصفية الكلمات البذيئة تماما”.

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