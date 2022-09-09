كشف المختص التقني عبدالله السبع، عن ميزة جميلة في سماعة آبل الجديدة، بعد أيام من إطلاق الشركة الأمريكية لعدد من المنتجات الجديدة.

سماعة آبل الجديدة

وقال السبع إنه يمكن تخفيض الصوت في السماعة من خلال لمسها من الخارج في اتجاه من فوق إلى تحت وفي حالة الرغبة في رفع الصوت يتم عكس الحركة حيث يتم لمسها من تحت إلى فوق.

مزايا Apple Watch

وفي وقت سابق أعلنت شركة أبل عن ساعتها الجديدة Apple Watch Series 8، والتي تضمنت ميزات جديدة خاصة بالصحة.

وتتميز Apple Watch Series 8 بتصميم Apple Watch، بما في ذلك شاشة بميزة “تشغيل دوماً” كبيرة وواجهة كريستال قوية مقاومة للخدوش.

فيما تدوم بطارية Apple Watch طوال اليوم حتى 18 ساعة، وتعتمد على ميزات الصحة والسلامة الأفضل في فئتها مثل تطبيق تخطيط القلب وميزة اكتشاف السقوط من خلال تقديم إمكانات استشعار درجة الحرارة، وميزة اكتشاف الاصطدام والتجوال الدولي.

وتعد الساعة الجديدة هي جوهر تجربة Apple Watch، بما في ذلك تتبع النشاط وإشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وميزة طوارئ SOS، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف الاصطدام الجديدة والإطار الخلفي المعاد تصميمه ليتناسب مع الطلاء الخارجي للإطارات الكلاسيكية الثلاثة، بسعر يبلغ 249 دولارًا.