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ميزة خفية توفر الوقت بهواتف آندرويد

2022-09-30 الساعة 2:00
ميزة خفية توفر الوقت بهواتف آندرويد
المواطن - متابعة

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يؤكد خبراء التقنية أن هواتف آندرويد تأتي بمجموعة كبيرة من الميزات المفيدة، وقد لا يكون بعضها واضحًا جدًا للمستخدمين الجدد. وتتعلق إحدى هذه الميزات بـ “مساعد غوغل” الذي يتيح لك القيام بأشياء مثل إدارة قائمة المهام الخاصة بك، وتنظيم جدولك، والاستمتاع بجميع أنواع المحتوى، والحصول على إجابات على الاستفسارات الخاصة بك. وتتمثل الميزة في تفعيل الأوامر المتقدمة الأكثر استخدامًا عن طريق إدخال عبارات مخصصة بصوتك الفعلي.

خطوات تفعيل الخدمة

وفيما يلي كيفية تخصيص عبارات بصوتك على مساعد غوغل، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني: كيفية الوصول إلى الاختصارات في مساعد غوغل على آندرويد – الدخول على “مساعد غوغل”. – الضغط على الإعدادات. – مرر القائمة لأسفل وانقر على “الاختصارات”. – ضمن هذه القائمة، سترى مجموعة من التطبيقات مدرجة مع عبارات أوامر صوتية محددة مسبقًا. – ما عليك سوى النقر على رمز علامة الجمع “+” بجوار أي من هذه العبارات لتمكين الأمر الصوتي.
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