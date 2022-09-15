نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق رقم مميز متخطيًا به رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد هدف الأول في شباك مكابي حيفا في الجولة الثانية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ميسي في أن يُصبح اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفًا ضد 39 فريقًا مختلفًا بدوري الأبطال الأوروبي متخطيًا رقم كريستيانو الذي أحرز في شباك 38 فريقًا مختلفًا.

وكان النجم الأرجنتيني سجل هدف التعادل لـ باريس سان جيرمان في شباك مكابي في الشوط الأول.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا

وتقدم فريق مكابي بالهدف الأول عبر اللاعب تجانون شيري بالدقيقة الـ24، ثم نجح الفريق الفرنسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة الـ37.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان بالدقيقة السبعين.

وواصل فريق العاصمة الفرنسي ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدقيقة الـ88.

أصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد فريق مكابي حيفا عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

سيواجه نادي باريس سان جيرمان، فريق بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل.