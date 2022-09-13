شارك النجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفيحاء المقبلة.

ميكيسوني يشارك في التدريبات

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها حصة تدريبية مسائية اشتملت على تمارين لياقية وتدريبات تكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة كروية، وشارك الوافد الجديد ميكيسوني في التدريبات.

وكان لويس ميكيسوني قد وصل إلى السعودية بالأمس، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق، حيث انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

مباراة أبها ضد الفيحاء في دوري روشن

ويستعد ميكيسوني للمشاركة مع فريقه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.