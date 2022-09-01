لازال يُخيم الغموض على مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان الإيطالي.

ميلان مهتم بضم كريستيانو رونالدو

وذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”، اليوم الخميس، أن ميلان يدرس ضم كريستيانو رونالدو، في حالة إتمام صفقة بيع مهاجمه رافائيل لياو إلى تشيلسي.

وأضافت: “لياو يقدر ثمنه حاليًا بـ 126 مليون إسترليني شاملة 14 مليون إسترليني قيمة الغرامة المفروضة عليه، بعد فسخ عقده مع سبورتنج لشبونة للانتقال إلى ليل الفرنسي في 2018”.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “صن” البريطانية: “كريستيانو رونالدو، كان معروضًا على نادي تشيلسي، إلا أن إدارة البلوز تُفضل أكثر التعاقد مع مهاجم برشلونة الإسباني، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج”.

وتؤكد تقارير رغبة رونالدو في الرحيل إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلًا حول مستقبله، إلا أن مسؤولي مانشستر يونايتد والمدير الفني إيريك تين هاج أبدوا تمسكهم باستمراره مع الفريق هذا الصيف.

مانشستر يونايتد هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز مرتين فقط خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويستعد لمواجهة ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة.