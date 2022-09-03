تمكن نادي ميلان من حسم ديربي الغضب أمام جاره الإنتر بالفوز بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لموسم 2022/ 2023.

وشهد الشوط الأول تألقًا هجوميًّا من قبل الفريقين، حيث افتتح الكرواتي مارسيلو برزوفيتش بالهدف الأول للإنتر بالدقيقة الـ21، ثم نجح بعدها البرتغالي رافائيل لياو في إحراز هدف التعادل للروسونيري بالدقيقة الـ28 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بين الجارين بالتعادل بهدف لكل منهما.

ميلان يسجل هدفين خلال 5 دقائق:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر ميلان عن أنيابه الهجومية لينجح في تسجيل هدفين عبر الفرنسي أوليفيه جيرو ورافائيل لياو في الدقيقتين الـ55 والـ60، ثم قلص الإنتر الفارق بالهدف الثاني عبر المهاجم البوسني إدين دزيكو.

ويتواجد الروسونيري في الصدارة حاليًّا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن فريقي أتالانتا وروما، بينما يتواجد الإنتر في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.