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تصدير أول شحنة قبل 83 عامًا

ميناء رأس تنورة شاهد على قوة المملكة نفطيًا

2022-09-24 الساعة 3:15
ميناء رأس تنورة شاهد على قوة المملكة نفطيًا
المواطن - الرياض

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يعتبر ميناء رأس تنورة أحد أكبر الموانئ البترولية في العالم، حيث بدأت قوة المملكة نفطيًا منه، فقبل 83 عامًا صدّر الميناء أول شحنة من النفط.

أول شحنة نفط

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرًا عن أهمية ميناء رأس تنورة وانطلاقته، ففي عام 1933 وقع الملك عبد العزيز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة سوكل الأجنبية، وبعد سنوات من العمل والتنقيب شهد الميناء تصدير أول شحنة نفط سعودي على يد مؤسسها في أول مايو من عام 1939. وأوضح التقرير، أن الملك عبد العزيز رحمه الله غادر بعد ذلك مدينة الظهران متجهًا إلى رأس التنورة، بالتزامن مع اكتمال خط الأنابيب الممتد من حقل الدمام إلى ميناء رأس التنورة بطول 69 كم.

أول باخرة نفط

وصعد الملك عبد العزيز، أول باخرة نفط وأدار صمامها بيده، لتعبئتها بأول بشائر النفط السعودي، وفي اليوم التالي وصل حاكم البحرين آنذاك لتهنئة الملك بمناسبة تصدير هذه الشحنة التي تعد أول صفقة تجارية نفطية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا. وتعتبر الشحنة الأولى كان لها الآثر الإيجابي بانتعاش الاقتصاد الوطني في تلك الحقبة، وكانت البداية لتدفق بلايين البراميل عبر ميناء رأس تنورة الذي أصبح من أكبر الموانئ البترولية على مستوى العالم.
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