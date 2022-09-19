حافظ نادي نابولي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإيطالي وذلك بعد فوزه المهم أمس الأحد على نادي ميلان بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابعة في الدوري.

نتائج مباريات الجولة الـ7 بـ الدوري الإيطالي

وكانت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي انطلقت الجمعة الماضية، بلقاء ليتشي ضد ساليرنيتانا وفاز الأول بهدفين لهدف.

في مباريات أول أمس السبت ” فاز إمبولي على بولونيا بهدف دون رد، وفاز سبيزيا على سامبدوريا بهدفين لهدف، فاز ساسولو على تورينو بهدف دون رد”.

وفي مباريات أمس الأحد ” فاز أودينيزي على إنتر ميلان بثلاثية لهدف، فاز فيورنتينا على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، فاز لاتسيو على فريق كريمونيزي برباعية دون رد، كما فاز مونزا على يوفنتوس بهدف دون رد، وفاز أتالانتا على روما بهدف دون رد، كما فاز نابولي على الميلان بهدفين لهدف”.

ترتيب الدوري الإيطالي

نابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، أتالانتا ثانيًا برصيد 17 نقطة، أودينيزي ثالثًا برصيد 16 نقطة، لاتسيو رابعًا برصيد 14 نقطة، ميلان خامسًا برصيد 14 نقطة، روما سادسًا برصيد 13 نقطة، إنتر ميلان سابعًا برصيد 12 نقطة.

يوفنتوس ثامنًا في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، يليه تورينو تاسعًا برصيد 10 نقاط.

فيورنتينا عاشرًا برصيد 9 نقاط، ساسولو في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، سبيزيا في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، ساليرنيتانا في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، إمبولي في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط، ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، بولونيا في المركز السادس عشر، برصيد ست نقاط، هيلاس فيرونا في المرتبة الـ17 برصيد خمس نقاط، مونزا في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، كريمونيزي في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين، سامبدوريا في المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين.