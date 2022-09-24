Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

1h

ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة التركي

#محمد_بن_سلمان #السعودية
https://www.almowaten.net?p=4581031

2h

تركي آل الشيخ يطلق برنامج سعودي آيدول

@Turki_alalshikh
#سعودي_آيدول @mbc1
https://www.almowaten.net?p=4580987

2h

وظائف شاغرة لدى شركة علم
https://www.almowaten.net/?p=4580973

22 سبتمبر

من قديم عزِّها لحاضر غِناها
ومن صحاري أرضها لعالي سماها
٩٢ عام و #أداؤنا_خفاق ، ما تزيده السنين إلا رفعةً وعزمًا متينًا.

2h

اتفاقية بـ40 مليارًا بمعرض مشارع مدن متميزة
https://www.almowaten.net/?p=4580941

2h

أمطار غزيرة وبرد على محافظة الجائزة
https://www.almowaten.net/?p=4580929

3h

وظائف براتب 17 ألف ريال بالرياض
https://www.almowaten.net/?p=4580921

3h

حالة واحدة تُبقي البليهي في الهلال
https://www.almowaten.net/?p=4580913

3h

40 مليار لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة
https://www.almowaten.net/?p=4580893

3h

رينارد الرابع بقائمة الأكثر مشاركة مع الأخضر
https://www.almowaten.net/?p=4580883

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
من بطولة كأس لافر

نادال ينسحب بعد اعتزال فيدرر

2022-09-24 الساعة 10:12
نادال ينسحب بعد اعتزال فيدرر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قرر الإسباني رفائيل نادال، نجم لعبة كرة التنس، الانسحاب من بطولة كأس لافر، وذلك بعد مرور 24 ساعة على اعتزال النجم السويسري روجيه فيدرر. وكشف منظمو البطولة اليوم السبت أن اللاعب الإسباني انسحب من البطولة؛ كون زوجته قاربت على ولادة مولودها الأول. وسيكون البريطاني كاميرون نوري بديلًا لنجم التنس الإسباني في البطولة التي تستمر حتى الغد الأحد. وكان نادال وفيدرر خطفا الأضواء بعد بكاء الثاني على اعتزال الأول للعبة التنس وكانت المباراة الختامية للنجم السويسري أمس. نادال وروجيه فيدرر وخاض فيدرر مباراته الأخيرة في عالم الكرة الصفراء مع النجم الإسباني كثنائي حيث خسرا مباراة الزوجي في بطولة كأس “لافر” للتنس ضد الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافوي وبكى فيدرر أثناء توديعه للجماهير بينما بكى لاعب التنس الإسباني لتوديعه زميله ومنافسه القوي على مدار سنوات بعالم الكرة الصفراء.

تعليق نادال:

وقبل مباراة أمس، كان اللاعب السويسري فيدرر أعلن اعتزاله لعبة كرة التنس بعد 24 عامًا قضاها في المستوى الاحترافي حقق خلالها العديد من الإنجازات التاريخية في اللعبة. وكان نادال علق على اعتزال روجيه فيدرر قائلًا: “جزء مهم من حياتي سيمضي لقد كنا معًا خلال سنوات طويلة وتشاركنا العديد من اللحظات المميزة”. نادال وروجيه فيدرر
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرح تذاكر نهائي كأس الملك
الرياضة

طرح تذاكر نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية ترحب بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار...
جديد الأخبار

السعودية ترحب بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار...

جديد الأخبار
شاهد.. قط يحاول الإمساك بسنجاب داخل شاشة...
حصاد اليوم

شاهد.. قط يحاول الإمساك بسنجاب داخل شاشة...

حصاد اليوم
11 وصفة سحرية للسعادة في العمل
جديد الأخبار

11 وصفة سحرية للسعادة في العمل

جديد الأخبار
وفاة شخص وإصابة (8) بحادث انقلاب بعقبة...
أخبار أمنية

وفاة شخص وإصابة (8) بحادث انقلاب بعقبة...

أخبار أمنية
بالفيديو .. الملك وترامب يؤديان العرضة
أخبار رئيسية

بالفيديو .. الملك وترامب يؤديان العرضة

أخبار رئيسية
الولايات المتحدة تعيش الفوضى والخوف في أيام...
العالم

الولايات المتحدة تعيش الفوضى والخوف في أيام...

العالم
الإمارات : استهداف مطار أبها تصعيد خطير...
جديد الأخبار

الإمارات : استهداف مطار أبها تصعيد خطير...

جديد الأخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه