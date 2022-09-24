نادال ينسحب بعد اعتزال فيدرر

قرر الإسباني رفائيل نادال، نجم لعبة كرة التنس، الانسحاب من بطولة كأس لافر، وذلك بعد مرور 24 ساعة على اعتزال النجم السويسري روجيه فيدرر.
وكشف منظمو البطولة اليوم السبت أن اللاعب الإسباني انسحب من البطولة؛ كون زوجته قاربت على ولادة مولودها الأول.
وسيكون البريطاني كاميرون نوري بديلًا لنجم التنس الإسباني في البطولة التي تستمر حتى الغد الأحد.
وكان نادال وفيدرر خطفا الأضواء بعد بكاء الثاني على اعتزال الأول للعبة التنس وكانت المباراة الختامية للنجم السويسري أمس.
وخاض فيدرر مباراته الأخيرة في عالم الكرة الصفراء مع النجم الإسباني كثنائي حيث خسرا مباراة الزوجي في بطولة كأس “لافر” للتنس ضد الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافوي وبكى فيدرر أثناء توديعه للجماهير بينما بكى لاعب التنس الإسباني لتوديعه زميله ومنافسه القوي على مدار سنوات بعالم الكرة الصفراء.
تعليق نادال:
وقبل مباراة أمس، كان اللاعب السويسري فيدرر أعلن اعتزاله لعبة كرة التنس بعد 24 عامًا قضاها في المستوى الاحترافي حقق خلالها العديد من الإنجازات التاريخية في اللعبة.
وكان نادال علق على اعتزال روجيه فيدرر قائلًا: “جزء مهم من حياتي سيمضي لقد كنا معًا خلال سنوات طويلة وتشاركنا العديد من اللحظات المميزة”.