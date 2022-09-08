يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد يتألق

ويُعد الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض مرماه لتسديدات مباشرة خلال أول جولتين من دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يدل على تألقه دفاعيًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الرائد، للتقدم في الترتيب.

مباراة الرائد ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع نادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.