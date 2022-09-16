واصل نادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، انطلاقته الدفاعية المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

نادي الاتحاد يتألق دفاعيًا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أفضل انطلاقة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الجولات الأربع الأولى.

وبدأ الاتحاد مع نونو سانتو بشكل مميز هذا الموسم، حيث افتتح منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، والرائد بهدف نظيف، ثم تعادل سلبيًا ضد الرائد، قبل أن يفوز على الخليج بثنائية.

الاتحاد يكسب الخليج بهدفين

ولعب الاتحاد ضد الخليج بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية دون رد سجلها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند نقطة واحدة في المركز الـ14.