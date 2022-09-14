تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

نادي الشباب يحقق البداية الهجومية الأفضل

وظهر الشباب مع مورينو بشكل مميز على الصعيد الهجومي هذا الموسم، حيث إنه نجح في تسجيل 11 هدفًا حتى الآن، محققًا أعلى حصيلة تهديفية له في هذه المرحلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الباطن بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز أبها برباعية نظيفة، وفاز على الطائي بالنتيجة ذاتها.

الشباب ضيفًا على العدالة

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأحسائي في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.