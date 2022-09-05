تألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

نادي الهلال يتألق في دوري روشن:

وخطف الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الأنظار هذا الموسم، حيث بدأ منافسات دوري روشن السعودي بالفوز خارج ملعبه ضد الخليج بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز الفيحاء بالنتيجة ذاتها.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه، وحقق فوزًا صعبًا خارج ملعبه أمام نظيره الفتح، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط.

الجماهير تحتفل بالعلامة الكاملة:

وتفاعل الإعلاميون والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تحقيق الفريق العلامة الكاملة، وقال عيسى الروقي: “توقف نادي الهلال فترتين.. لعب في الرطوبة، تم إيقاف لاعبه كنو، وتواجد في مبارياته حكام محللين وأجانب وانتصر وحقق العلامة الكاملة ولم يستقبل في مرماه أهداف، راح يتعبكم كثير الأزرق”.

وكتب بندر الرزيحان: “مبروك للآمة الهلالية الفوز والنقاط الثلاث وتحقيق العلامة الكاملة ما شاء الله.. ماريغا كاريلو والمعيوف وسعود مع قلوب الدفاع كانوا الأبرز.. عندما أشرك ياسر لم نشاهد باتنا.. سالم أنت النجم الأول والقدوة ونعلم حرصك ولكن الامتثال للقرار لا بد أن يكون بشكل أفضل”.

وعلق عيسى الجوكم قائلًا: “نادي الهلال لا تعرف اللاعب الاحتياطي من الأساسي.. العلامة الكاملة في 3 مباريات.. المعيوف.. خلص الكلام.. فرق ما بين ردة الفعل لتغيير كاريلو والفرج مقارنة بتغيير سالم.. الفتح ممتع في المباريات الكبيرة.. أيمن خليف (لعيب)”.

وقال محمد السبيعي: “حصول نادي الهلال على العلامة الكاملة في الثلاث جولات رغم أنه ظلم كثيرًا باللعب في المنطقة الشرقية جولتين الأولى والثالثة، والظلم الأكبر أن الهلال حامل اللقب يلعب الجولة الأولى خارج أرضه.. شكرًا لكل العاملين في الهلال جهاز فني وإداري ولاعبين”.