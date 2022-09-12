أعلن نادي وج الرياضي بمحافظة الطائف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (مع وجود شهادات احترافية لجميع الوظائف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير تسويق:
– بكالوريوس إدارة أو تسويق.
2- مدير استثمار:
– بكالوريوس إدارة أو تسويق أو محاسبة.
3- مراجع داخلي:
– بكالوريوس إدارة مالية أو قانون.
4- مسؤول فعاليات:
– مؤهل علمي + خبرة في مجال الفعاليات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد):
[email protected]
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