أعلن نادي وج الرياضي بمحافظة الطائف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (مع وجود شهادات احترافية لجميع الوظائف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تسويق:

– بكالوريوس إدارة أو تسويق.

2- مدير استثمار:

– بكالوريوس إدارة أو تسويق أو محاسبة.

3- مراجع داخلي:

– بكالوريوس إدارة مالية أو قانون.

4- مسؤول فعاليات:

– مؤهل علمي + خبرة في مجال الفعاليات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد):

[email protected]