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ناسا تحطم مركبة فضائية في كويكب

2022-09-27 الساعة 3:26
ناسا تحطم مركبة فضائية في كويكب
المواطن - متابعة

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اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بقصد بكويكب من أجل تحويل مساره. وحسب قناة “العربية”، تمكنت المركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلاً عن حجم سيارة كما كان متوقعًا، من الاصطدام في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ساعة في الساعة.

أول سابقة من نوعها

وبثت وكالة ناسا وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. وأظهر مقطع فيديو، لحظة ارتطام المركبة بالكويكب، حيث ظهر أفراد طاقم ناسا سعيدين خلال تجمعهم في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة. ونفّذت “ناسا” التجربة في سابقة من نوعها لم تحدث من قبل، حيث اقتربت المركبة الفضائية من الكويكب بسرعة فائقة، إذ جاء ذلك بهدف تعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

تفاصيل التجربة

وبلغت تكلفة المهمة 325 مليون دولار، حيث تعد أول محاولة لتغيير وضع أو مسار كويكب أو أي جسم طبيعي آخر في الفضاء. وكان هدف التصادم كويكبًا يبلغ محيطه 160 مترًا، واسمه “ديمورفوس”، وهو في الواقع التوأم الأصغر لكويكب آخر هو ديديموس 65803، وهو كويكب سريع الدوران.
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