أكد الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن الوقت الحالي هو المناسب للانتقال إلى الموجة التالية التي تركز على الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية من حيث الأموال وكذلك مع الشركات الناشئة.

مؤتمر مبادرة العالم القادم

وانطلق مؤتمر “مبادرة العالم القادم”، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض، أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين.

ويتضمن المؤتمر إقامة العديد من الجلسات الحوارية إضافة لانعقاد ورش العمل بحضور ومشاركة العديد من العاملين والمهتمين وكذلك المستثمرين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم.

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعيش في مرحلة متشعبة من التكنولوجيا والاتصالات ورواية القصص، حيث يوفر فرصاً متعددة من الابتكار التي تنتظر أن تتحول إلى واقع، داعياً إلى التشارك في الأفكار الإبداعية في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات تتمثل في مناقشة الوضع الحالي والمستقبلي للرياضات الإلكترونية والألعاب، ومناقشة الفرص الاقتصادية السانحة في قطاع الألعاب، إضافةً للعديد من المواضيع التي تهم اللاعبين والمستثمرين بالقطاع.

برنامج لتمويل قطاع الألعاب الإلكترونية

من جانبها، أعلنت نجلاء العجمي، المديرة التنفيذية لتمويل البرامج في صندوق التنمية الوطني، خلال “مؤتمر العالم القادم” اعتماد الصندوق برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 300 مليون ريال سعودي؛ تمكيناً لقطاع الألعاب ودعماً للمواهب والقدرات في هذا الشأن.