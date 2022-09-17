أُقيمت 3 مباريات اليوم السبت في الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لـ موسم 2022/ 2023.

نتائج مباريات اليوم:

وكان الرياض هزم فريق نجران بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل لـ الرياض كل من نيكولا وجيموفيتش ولويز فيليبي، بينما سجل لـ نجران كل من عبدالإله الخيبري لاعب الرياض بالخطأ في مرماه، بينما سجل جواو كوتينيو الهدف الثاني لـ نجران.

الجبلين هزم فريق الأخدود بثنائية دون رد، حيث سجل لـ الجبلين اللاعب كارلوس دي مورا هدفين.

أما مباراة الحزم والخلود فانتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباريات الغد بـ دوري يلو:

وتُقام غدًا الأحد 4 مباريات في ختام مباريات الجولة الخامسة وهم “الشعلة والقيصومة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الفيصلي والساحل في السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، العربي وجدة في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، القادسية وهجر في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة”.