كشفت صحيفة “ذا إيريش صن” الأيرلندية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة اليوم الأربعاء تفاصيل نجاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأوضحت المصادر المقربة من بوتين أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد “دخان كثيف”.

نجاة الرئيس بوتين:

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات متعددة من جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير أفادت بأن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس الروسي تم اختراقها، بحسب قناة على تيليجرام لجنرال مناهض لبوتين.

هذا ولم يعلق الكرملين على هذه التقارير حتى الآن.