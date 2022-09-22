رد القانوني الرياضي أحمد الشيخي على ما طالب به البعض بمعاقبة جراح الظفيري وكيل أعمال عبدالرحمن غريب لاعب النصر، بعدما وُصفت أحاديثه الإعلامية بأنه حرّض غريب على مغادرة الأهلي.

وكان الظفيري كشف مزيدًا من الكواليس حول رحيل اللاعب، حيث أكد أنه أقنع اللاعب بمغادرة النادي الأهلي، رغم رفض الإدارة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

عقد عبدالرحمن غريب:

الشيخي قال ردًّا على هذه الجزئية عبر حسابه بتويتر: “لا يُمكن قانونيًّا، معاقبة جراح الظفيري، على حديثه عن (تحريض) اللاعب عبدالرحمن غريب”.

وأضاف: “لا يمكن إثبات التحريض إلا في حال تم إثبات أن غريب فسخ عقده مع الأهلي لسبب غير مشروع”.

يذكر أن نادي الهلال كان سبق له أن أبدى اهتمامه بضم غريب لكنه تراجع بسبب منع أزرق الرياض من قيد الصفقات حتى يناير 2023 على خلفية قضية لاعبه محمد كنو مع الجار نادي النصر.