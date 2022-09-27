نجاح تكميم معدة لمريض وزنه 235 كجم

نجح فريق طبي متخصص في جراحة البدانة بمدينة الملك سعود الطبية، في إجراء عملية تكميم معدة ناجحة بجراحة المنظار، في وقت قياسي لمريض سمنة مفرطة يبلغ وزنه نحو 235 كيلوجرامًا. معاناة صحية وأكد استشاري ومدير مركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي، أن وزن المريض عند الزيارة الأولى كان في حدود 235 كجم، كما كان يعاني من مشاكل صحية متعددة كصعوبة الحركة ومشاكل المفاصل واضطرابات التنفس. وأضاف أنه تم وضع خطة علاجية لمدة 6 أشهر بمشاركة عدد من التخصصات منها الجهاز الهضمي والمناظير والتغذية العلاجية والنفسية والعلاج الطبيعي والغدد الصماء. برنامج غذائي وأشار إلى أن المريض بدأ رحلة العلاج لإنقاص الوزن من خلال تطبيق برنامج غذائي تحت إشراف المختصين وتركيب بالون في المعدة، وعلاجات دوائية، ما أدى إلى فقده 70 كجم من وزنه، ليصبح 167 كجم، وبعد ذلك تم التأكد من جاهزيته للعملية الجراحية التي تمت بكل يسر ودون مضاعفات، ليغادر المدينة بصحة جيدة. ووجه العنزي نصيحة لمرضى السمنة وخاصة ذوي الأوزان العالية جدًا إلى أهمية وضرورة الخضوع لبرنامج علاجي متكامل لإنقاص الوزن قبل إجراء العملية الجراحية، ما يؤدي للخروج من العملية بشكل آمن وميسر.

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