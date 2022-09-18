حرص البرازيلي لويز فليبي موالها لاعب نادي الرياض على دعم مواطنه فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نجران في الجولة الخامسة من دوري يلو.

د45 هدف لـ الرياض! ⚽ لويز فيليبي يسجل الهدف الثالث الرياض 3

⁧نجران 2#الرياض_نجران

⁧#دوري_يلو⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/k28hNVAeST — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 17, 2022

نجم الرياض يدعم مواطنه في دوري يلو

وقام لويز فيليبي بتقليد حركة جونيور في الاحتفال كدعم له، بعد ما قاله الإسباني كوكي لاعب أتلتيكو مدريد: “إذا سجل فينسيوس جونيور هدفًا واحتفل فسوف تكون مشكلة كبيرة”.

ويستعد الريال مساء اليوم لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ريال مدريد يدين تعليقات لاعب أتلتيكو مدريد

وبعد تعليقات كوكي، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا بشأن الواقعة قال فيه: “يُدين النادي جميع أنواع اللغة والسلوك العنصري والكراهية للأجانب في كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل التعليقات المؤسفة الّتي صدرت ضدّ لاعبنا فينسيوس جونيور في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف البيان: “يود النادي أن يعبّر عن محبته ودعمه لفينسيوس جونيور، اللاعب الّذي يعتبر كرة القدم موقفًا تجاه الحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية”.