نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم

فيديو | النحات هاشم المالكي: صنعت مجسم ولي العهد بوزن مقداره 92 كيلوغراما موازاة لاحتفاليتنا باليوم الوطني الـ 92 واستغرق النحت فيه قرابة شهرين#الراصد pic.twitter.com/E06OHm5g9k — الراصد (@alraasd) September 22, 2022

تفاصيل المجسم

احتفالات اليوم الوطني

النحات هاشم المالكي: صنعت مجسم ولي العهد بوزن مقداره 92 كيلوغراما موازاة لاحتفاليتنا باليوم الوطني الـ 92 واستغرق النحت فيه قرابة شهرين كشف النحات هاشم المالكي، تفاصيل صنعه أكبر مجسم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 92.وقال المالكي خلال استضافته ببرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المجسم المصنوع من الجبس الذهبي اللون يزن 92 كيلو جرام، حيث تعمد ذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ92. وأوضح أنه استغرق نحو شهرين في صناعته، حيث أنجزه قبل حلول اليوم الوطني.وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ تم إطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة بمختلف المناطق. ويأتي شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان ”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.