نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية واس تحصد 3 جوائز تميز قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية الملك تشارلز قد يزور مصر في نوفمبر
فيديو | النحات هاشم المالكي: صنعت مجسم ولي العهد بوزن مقداره 92 كيلوغراما موازاة لاحتفاليتنا باليوم الوطني الـ 92 واستغرق النحت فيه قرابة شهرين#الراصد pic.twitter.com/E06OHm5g9k— الراصد (@alraasd) September 22, 2022