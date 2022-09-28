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وأوضح “مشاط” خلال حديثه عبر برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية، أنه بعد إعادة هيكلة نوعية التأشيرات أصبح كل القادمين إلى المملكة يمكنهم أداء العمرة والدخول مباشرة، سواء لزيارة أو أي غرض آخر، حيث يمكنهم حجز موعد مخصص للعمرة.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: منصة نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة#الراصد pic.twitter.com/IH7J7xiynj— الراصد (@alraasd) September 27, 2022