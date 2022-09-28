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سواء لزيارة أو أي غرض آخر

نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة

2022-09-28 الساعة 11:43
نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة
المواطن-الرياض

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قال الدكتور الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، إن منصة نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة. وأوضح “مشاط” خلال حديثه عبر برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية، أنه بعد إعادة هيكلة نوعية التأشيرات أصبح كل القادمين إلى المملكة يمكنهم أداء العمرة والدخول مباشرة، سواء لزيارة أو أي غرض آخر، حيث يمكنهم حجز موعد مخصص للعمرة.

إضافة اللغات 

وفي سياق آخر، أكد أنه سيتم إضافة جميع لغات العالم الرئيسية في منصة نسك في المستقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية يوجد عدد محدود من اللغات ولكن مستقبلًا سيكون هناك عدد أكبر من اللغات التي تدعم المنصة.

شرط التحصين 

كما ذكر أن التحصين من كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة، بل بإمكان الشخص الحجز لأداء العمرة دون شرط التحصين.
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