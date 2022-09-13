يعتبر ألم الركبة شكوى عامة ويصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وقد يكون له أسباب منها تمزق الأربطة أو تمزق الغضاريف، وقد ينجم عن بعض الحالات الطبية بما في ذلك التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات.

نصائح لتخفيف آلام الركبة:

وهناك العديد من النصائح التي تساعد في التخفيف من آلام الركبة، وهي كما يلي:

1 ـ ثني العضلات المأبضية خلال الوقوف

يعمل على تمرين العضلات المأبضية والعضلة الألوية

2 ـ الوقوف بشكل مستقيم مع إبقاء مسافة تتراوح بين 2– 5 سم بين الركبتين

ثني أحد الركبتين بشكل بطيء إلى الخلف إلى أن تصبح زاوية ثني الركبة مقاربة 90 درجة، مع المحافظة على إبقاء الوركين بمحاذاة بعضهما البعض.

3 ـ الحفاظ على وضعية الثني لمدة 5 ثوانٍ

وحافظ على تكرار التمرين باستخدام الركبتين، ثم إرجاع الساق إلى وضعها الطبيعي ببطء

4 ـ تمرين الدرج

يعمل على تمرين عضلات الفخذ والعضلات المأبضية وعضلات مثنية الورك والعضلة الألوية، ويتم القيام بهذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

5 ـ الوقوف مع إبعاد الساقين بمسافة الكتفين

رفع كعبي القدمين عن مستوى الأرض والوقوف على الأطراف الأمامية للقدمين.

خفض الكعبين ببطء إلى مستوى الأرض، وتكرار التمرين عدة مرات.

6 ـ رفع الساق بشكل مستقيم

يتم من خلاله تقوية عضلات الفخذ وعضلات مثنية الورك، ويتم القيام به من خلال اتباع الخطوات الآتية:

7 ـ التمدد على الظهر، مع ثني الساق اليسرى وإبقاء الساق اليمنى ممدودة

شد عضلات فخذ الساق اليمنى ورفعها إلى الأعلى إلى أن تصبح بموازاة الساق اليسرى.

8 ـ لمس أصابع القدمين

لمس أطراف أصابع القدمين، أو مد اليدين قدر المستطاع باتجاه أصابع القدمين، والحفاظ على الوضعية لمدة 30 ثانية.

9 ـ الوقوف مع وضع الساقين بجانب بعضهما البعض

ثني الجذع من الحوض إلى الأسفل ومد اليدين إلى الأسفل قدر المستطاع، مع ضرورة الحفاظ على استقامة الساقين وعدم ثني الركب.