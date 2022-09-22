كشف رئيس قسم الطوارئ بمجمع الحبيب الطبي الدكتور عبد العزيز المطيري، أن الاحصائيات في السنوات السابقة أكدت أن حوادث السير بالدراجات النارية تزيد بشكل كبير في الأعياد الوطنية بسبب الازدحام.

فيديو | د. عبد العزيز المطيري يوجه نصائح للاحتفال بأمان في اليوم الوطني: الرجاء إبقاء أدويتكم برفقتكم تحديداً في المسيرات المستمرة لساعات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/mUsreoeyCy — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 22, 2022

وأضاف خلال حديثه ببرنامج اليوم عبر قناة الإخبارية، أن المصابين بالحروق بسبب الألعاب النارية أكثر مرتادي قسم الطوارئ في المناسبات الوطنية بسبب الاستخدام الخاطئ والمتهور للألعاب النارية خاصة لدى الأطفال والمراهقين، مشيرًا أيضًا إلى أن مرضى الربو يتزايد أعدادهم في العيادات خلال المناسبات وذلك بسبب تأثرهم بالتواجد في الأماكن المغلقة لساعات طويلة خلال الاحتفالات.

ووجه “المطيري” عدة نصائح للاحتفال بأمان في اليوم الوطني، مشددًا على ضرورة عدم الافراط في تناول السكريات لمن يعانون من السكري، بالإضافة إلى الحرص على ضبط جرعة الأنسولين.

كما نصح مرضى الربو ومرضى الحساسية بالتأكد من اصطحاب أدويتهم معهم خلال الاحتفال في مسيرة اليوم الوطني.

ونصح مرضى الرهاب الاجتماعي بالابتعاد عن أماكن الازدحام والأماكن المغلقة منعًا لإصابتهم بحالة هلع.