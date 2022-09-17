أكد المدرب والمختص بالتغذية الرياضية عبدالعزيز دلحي، أن معيار احتياجات الجسم من الغذاء يتوقف على نشاط الشخص.

كيف نعرف احتياجات الجسم اليومية؟.. عبدالعزيز دلحي – مدرب رياضي ومختص بالتغذية الرياضية يوضح@AbdulazizDalhi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wSoX43Gf2S — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

معدل الحرق:

وتابع دلحي خلال تصريحات إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية أن هناك أشخاصًا يعملون بمهن تحتاج لنشاط كبير، لذلك فإن معدل الحرق بالجسم يكون أعلى من الأشخاص الذين لا يتطلب عملهم جهدًا بدنيًا كبيرًا مثل الأعمال المكتبية.

وأكد أنه من الضروري أن يقوم الشخص بقياس الوزن كل أسبوع للتأكد أنه ينزل في الوزن، وأنه يتناول وجبات وأطعمة يحتاجها الجسم ولا يقوم بتخزينها.

الحمية الغذائية:

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون حمية غذائية، فإن المعدل الطبيعي لخسارة الوزن هو 1% من إجمالي الوزن أسبوعيًا، بمعنى إذا كان الشخص وزنه 100 كيلو فمن الصحي خسارة كيلو واحد كل أسبوع، مشددًا على أن نزول الوزن بسرعة كبيرة غير صحي، حيث أن هناك كثيرين ممن يفقدون الوزن بسرعة ثم يعودون إلى ما سبق لحدوث لخبطة في الهرمونات.