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منها ألا يرتدوا سراويل قصيرة

نصائح للمسافرين بطائرة وتحذير من أشياء خطيرة

2022-09-25 الساعة 10:24
نصائح للمسافرين بطائرة وتحذير من أشياء خطيرة
المواطن-متابعة
كشف مضيف طيران أشياء لا يجب فعلها مطلقًا على متن الطائرة.

وشارك Tommy Cimato، من ولاية أريزونا الأمريكية، مقطع فيديو على تيك توك، لقي تفاعلًا واسعًا موجهًا من خلاله نصائح للمسافرين على متن طائرة.

شرب المياه:

وأشار إلى أنه يجب على الركاب ألا يرتدوا سراويل قصيرة ويضعوا رؤوسهم على النافذة، كما يجب أن يشربوا ما لا يقل عن 470 مل من الماء في كل رحلة. وأكد على ضرورة شرب الماء أثناء السفر، خاصة في الرحلات الطويلة، قائلًا: “حافظ على رطوبتك. يجب أن يكون لديك حوالي 16 أونصة (470 مل) لكل رحلة تقوم بها”.

المرحاض والنافذة:

كما نصحهم بعدم لمس زر أو ذراع تدفق المرحاض واستخدام منديل لذلك لأنه غير صحي بشكل لا يصدق، وفق صحيفة Daily Mail. فيما نصح بضرورة عدم الاتكاء على النافذة، موضحًا: “أنت لا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى على جميع أنحاء النافذة”.

ارتداء بنطال:

كما شدد بعدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة، معتبرًا أنه “إذا كنت ترتدي بنطالًا، فستقل الجراثيم”. وأضاف أيضًا أنه يجب ألا يشعر الركاب أبدًا بالخوف من السماح للمضيف بمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بالمرض، فالمضيف “موجود للمساعدة”.
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