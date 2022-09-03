قال استشاري وأستاذ طب ونمو سلوك الأطفال المشارك الدكتور حسين الشمراني، إنه إذا شعر الوالدان بأن الابن لا يحب التعليم وهنا يأتي دورهما في ابتكار طرق لتوضيح أهمية التعليم وليس فقط إجباره دون توضيح الهدف.

#من_السعودية | د.حسين الشمراني: "إبني لا يحب التعليم" هنا يظهر دور الأب والأم في ابتكار طرق لتوضيح أهمية التعليم وليس فقط إجباره دون توضيح الهدف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/azdV7WoRlY — قناة السعودية (@saudiatv) September 3, 2022

محاولة مستمرة:

وتابع الشمراني في تصريحات إلى قناة السعودية، اليوم السبت”: أن تعلم القراءة والكتابة يحتاج إلى المحاولة المستمرة وربط الإنجاز بالمكافأة، مع استخدام أسلوب الحزم في بعض الأحيان.

الطفل لا يدرك مصلحته:

وأضاف: الطفل لا يدرك مصلحته وما هو الأفضل له ولكن لا بد أن يتحلى الأب والأم بالمسؤولية، وأن يربطا المدح والثناء ببذل الجهد، مع الابتعاد عن تلبية كل طلباته دون أن يبذل أي شيء.

وأردف: يصل بعض الطلاب إلى الصف السادس ومستواه ضعيف في اللغة العربية وهذا قد يضره مستقبلًا إذا فقد لغته الأم لأن مخارج الحروف مختلفة.