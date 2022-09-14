حطت طائرة عسكرية بريطانية في لندن تحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية قادمة من إدنبرة، حيث اختتمت مراسم تشييعها هناك، وبعدها بوقت قصير وصل النعش إلى قصر بكنغهام.

الملك تشارلز الثالث يستقبل النعش:

وكان في استقبال النعش، الملك تشارلز الثالث وغيره من أفراد العائلة المالكة. وسيبقى الجثمان لليلة أخيرة في قصر باكنغهام مقر الملكة الرسمي خلال حكمها الذي استمر 70 عامًا وسبعة أشهر.

وبعدها سيسجى الجثمان في قصر وستمنستر في لندن ويتوقع مرور مئات آلاف الأشخاص أمامه على مدار الساعة مدة خمسة أيام تقريبًا.

وستقام الجنازة الوطنية للملكة الاثنين في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 شخصية أجنبية رفيعة.