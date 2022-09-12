نفقت أعداد كبيرة من 14 نوعًا من الأسماء في ميناء درنة البحري، على الساحل الليبي الشرقي، في ظاهرة تكررت كثيرًا مؤخرًا.

أسباب الكارثة:

ووفق باحثين في العلوم البيئية والبحرية تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن هذه الظاهرة قد تعود لتغيرات المناخ أو زيادة نسبة الأمونيا في المياه أو النشاط البشري السيئ، أو لأسباب طبيعية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في حوض ميناء درنة البحري.

ويرجح عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي أن السبب قد يكون تقلب المناخ هذه الأيام والتيارات القوية وتسرب الصرف الصحي، ما أدى لاختناق الأسماك وتجمعها داخل الحوض.

وحتى اللحظة لم يعتمد السبب الرئيسي لنفوق الأسماك، وبانتظار نتائج التحاليل، بحسب الغيثي.

تلوث أم تغير مناخي؟

من جانبها، أصدرت منظمة العلوم والأحياء البحرية بيانا بالواقعة، جاء فيه أنه من المرجح أن يكون نفوق الأسماك ناجمًا عن تلوث مياه حوض ميناء درنة بمياه المجاري.

ونفق 14 نوعًا من الأسماك هذه المرة، بينما تشير التحريات الأولية لوجود نسب عالية من مادة الأمونيا السامة في الحوض، فيما تم أخذ عينات إلى مدينة البيضاء المجاورة؛ لإجراء التحاليل في الواقعة التي تهدد الأمن البيئي البحري، كما جاء في البيان.