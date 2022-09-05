حلل مجموعة من النقاد الرياضيين، تصرف سالم الدوسري لاعب الهلال بعدما أبدى اعتراضه لمدربه الأرجنتيني رامون دياز على تبديله في مباراة الفتح أمس الأحد بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

#برا_18 | حمد الصنيع:

تعامل دياز وسعود كريري حول انفعال سالم الدوسري كان جيد.

⁦@7amadss⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/hVP9xd1u2w — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2022

كواليس تبديل سالم الدوسري

وكان دياز دفع بالدوسري أساسيًا في تشكيلة الهلال لمواجهة الفتح، ثم قام باستبداله بالدقيقة الـ71 وفضّل المدرب الأرجنتيني إشراك ميشيل ديلجادو بدلًا منه ليعترض الدوسري على هذا التبديل.

#برا_18 | طارق التويجري:

على سالم مراجعة نفسه ومثل هذه اللقطات طبيعية في كرة القدم. @TariqTwijry #SSC pic.twitter.com/nszjr09APK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2022

تصرف سالم الدوسري طبيعيًا ولكن !

الناقد الرياضي عمر الغامدي قال: ” تعامل دياز مع تصرف الدوسري كان رائعًا بعد التبديل، مدرب آخر كان غضب وكانت الأجواء توترت، وربما تصرف الدوسري يُصنف بأنه طبيعيًا كون اللاعب كان يشعر بأنه كان قريباً من تسجيل هدف لأزرق الرياض”.

#الاستديو_التحليلي | عمر الغامدي:

تعامل دياز مع سالم الدوسري رائع بعد التبديل، وتصرف اللاعب طبيعي لهذه الأسباب.#الفتح_الهلال#SSC pic.twitter.com/1mEQnN8f8k — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2022

أما الناقد الرياضي طارق التويجري فقال: ” على سالم مراجعة نفسه ومثل هذه اللقطات طبيعية لأن اللاعب لايزال يشعر بأنه قادر على العطاء”.

وقال حمد الصنيع الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد: ” تعامل دياز وسعود كريري مع تصرف سالم رائع للغاية، لم يغضبا وحاول كل منهما امتصاص غضب اللاعب وانتظار خروجه من أرضية الملعب لاحتوائه وتفسير الأمر له”.

وتحدث رامون دياز عن غضب الدوسري قائلًا: “لا يوجد لاعب يفُضل استبداله وهذا أمر طبيعي، ولكن هذه التبديلات لمصلحة الفريق وإراحة اللاعبين”.