أثار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضب الجماهير، بعد البداية المخيبة للآمال ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الفريق يُعاني في انطلاقة دوري يلو

وأحبط الأهلي جماهيره بعد هبوطه لدوري يلو، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي على أرضه ضد القيصومة، قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام الأخدود، ليحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت البداية المخيبة للآمال للفريق الأول لكرة القدم، لتضطر إدارة ماجد النفيعي لتقديم استقالتها إلى وزارة الرياضة بالأمس، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي، ما أسعد الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النقاد ينصحون لاعبي الأهلي بالتأقلم والتكاتف

ووجه النقاد الرياضيون في برنامج ملعب SBC، رسائل تحذيرية للاعبين، وقال حارس المنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع: “تكاتف لاعبي الأهلي وتحديهم للظروف المحيطة هو فقط من سيعيد النادي لمكانه الطبيعي”.

وأشار الحارس العماني السابق، علي الحبسي إلى أنه رغم كل الأخطاء الموجودة في الأهلي، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على اللاعبين أنفسهم، وطالبهم باللعب للشعار وللجماهير المحبة بعيدًا عن كل ما يدور خارج الملعب.

وفي السياق ذاته، حث المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، لاعبي الراقي بضرورة التأقلم مع دوري الدرجة الأولى، في إشارة منه إلى ضرورة احترام الفرق الأخرى؛ حتى يتمكن الفريق من العودة لدوري المحترفين سريعًا.

وحذر مقدم البرنامج خالد الشنيف لاعبي الأهلي وأعضاء شرفه من الانقسامات والخلافات في هذه المرحلة التي شهدت تغيير الإدارة وتكليف إدارة جديدة، خاصة أنه حالة استمرار هذا الوضع قد يؤدي عدم تحسن النتائج إلى مصير لا تحمد عقباه.