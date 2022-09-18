نجح فريق طبي مختص بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا من إنقاذ أربع حالات حرجة من خلال نقل أعضاء متوفًى دماغياً لها.

وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية, كوفاة حسب القرائن الدماغية وتوثيقها وفقاً للإجراء الوطني المعمول به بالمملكة, ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفي دماغياً.

عمليات جراحية ناجحة

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء, أنه تم زراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة, حيث تم زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة, كانت بحالة طبية حرجة جداً مما أسهم بإنقاذ حياتها, وتم زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة, والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة كليهما على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتم زراعة الرئتين لمريض 57 سنة كان أيضا بحالة حرجة.