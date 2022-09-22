قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام شهر نوفمبر المقبل، من العراق رسميًا.

بطولة غرب آسيا

وذكر الاتحاد في بيانه: “جاء هذا القرار بعد طلب من الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا لنقلها، وعلى أن يحتفظ الاتحاد العراقي بحق استضافة النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا“.

وأبدى اتحاد غرب آسيا تقديره لتفهم الاتحاد العراقي لهذا الطلب الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ12 الذي استضافته العاصمة الأردنية، وبعد الاجتماعات التي جرت ما بين الأمانة العامة ورئيس اتحاد العراق عدنان درجال.

النسخة الرابعة بالعراق

وتابع: “يثمن اتحاد غرب آسيا تفاعل الاتحاد العراقي الدائم مع نشاطاته، فإنه يعبر عن امتنانه الكبير لحرص رئيسه درجال على استضافة النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، وهو ما يرسخ التعاون المشترك والمتجدد بين الطرفين”.

وأضاف: “وخاصة بعدما سبق وشهدت الفترة الماضية دعماً واضحاً من الاتحاد العراقي، من خلال احتضانه لعدد من بطولات اتحاد غرب آسيا وسط تنظيم ناجح ومميز لها وإشادات رسمية دولية وقارية وإقليمية حظيت بها”.

وأشار اتحاد غرب آسيا إلى مساعيه الدائمة والمتواصلة لدعم كرة القدم في العراق، وأكد وقوفه إلى جانب حق الجماهير العراقية الشغوفة والمميزة بمتابعة منتخب بلادها وبقية المنتخبات على ملاعب العراق.