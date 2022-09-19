أعلنت شركة روتانا إقامة حفل آخر للفنان محمد عبده على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، بعد إلغاء حفله بمدينة أبها بمنطقة عسير، على أن يقام الحفل في نفس تاريخ الحفل الأول ليكون يوم السبت المقبل الموافق 24 سبتمبر وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92.

وقد أعلنت شركة روتانا، أمس الأحد، إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده بمدينة أبها بمنطقة عسير، والذي كان مقررًا له يوم السبت المقبل، وذلك بسبب عدم جاهزية مسرح طلال مداح.

عدم جاهزية مسرح طلال مداح:

وكتب الحساب الرسمي لحفلات “روتانا” على موقع “تويتر”: “في تنويه للمواطنين حول حفل الفنان محمد عبده في أبها: نأسف لإبلاغكم بأنه لعدم جاهزية مسرح طلال مداح (المفتاحة) في عسير ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة فقد تقرر إلغاء الحفل”.

وأضاف الحساب أنه سيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر.

فتح شباك التذاكر لحفل تبوك

ومن المقرر أن يتم فتح شباك التذاكر لحفل فنان العرب في تبوك اليوم الاثنين.