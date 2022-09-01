أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، طبيعة حالة الطقس خلال شهر سبتمبر والذي يبدأ اليوم الخميس.

بداية العد التنازلي لنهاية الصيف

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “الخميس 1444/2/5هـ بداية شهر سبتمبر الميلادي، وهو الشهر “9” من السنة الميلادية، ويعتبر بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف”.

وأضاف أن الأجواء في شهر سبتمبر تكون لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وفيه بداية تحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالاً، كما تزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة.

سقوط أمطار

ولفت في تغريدة أخرى: “يقول أهل الشام أيلول.. ذيله مبلول! كناية عن المطر”، موضحًا أنها أحيانا ستمتد إلى الوسطى.

وأشار إلى أنه فيه ينتهي الصيف فعلياً وذلك يوم 10 صفر 1444هـ والذي يوافق 6 سبتمبر وفلكياً في 26 صفر 1444هـ الموافق 22 سبتمبر، كما سيتساوي الليل والنهار يوم 27 سبتمبر.

وفي شهر سبتمبر، من المقرر أن يبدأ موسم الصفري، فضلًا عن بدايات العودة الى المدارس غالبًا في الدول العربية.

سبتمبر كلمة مأخوذة من لفظة لاتينية

وكان خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق قال في وقت سابق إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور التي تتكون من 30 يومًا وهم أبريل ويونيو وسبتمبر ونوفمبر.

وأشار إلى أن سبتمبر كلمة مأخوذة من اللفظة اللاتينية “سبتم” والتي تعني الشهر السابع من شهور السنة الرومانية، لافتًا إلى أنه سمي بالتقويم الغريغوري ويسمى بالعراق وبلاد الشام بشهر أيلول وهو آخر شهور الصيف.

وأكد أن شهر سبتمبر يُرى فيه سهيل بالأبصار، وفي منتصفه موسم مصفري وسُمي بذلك لأن الألسنة تصفر من كثرة الأمراض، وفي نهايته تكثر الرطوبة وتمر السحب الماطرة.