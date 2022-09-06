ابتلعت مياه نهر يزارام في شمال شرقي نيجيريا، أكثر من 100 مسلح خلال محولاتهم الفرار من مهاجمة قوات الجيش.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن الجيش النيجيري شن الأسبوع الماضي هجومًا بريًا وجويًا لطرد المتشددين من عدد من القرى الواقعة على طول نهر يزارام، وخلال الهجوم حاول المسلحون الفرار من خلال السباحة في النهر إلا أن عدد كبير منهم قد تعرض للغرق.

مقتل 100 إرهابي

وقال أحد ضباط الجيش النيجيري إن أكثر من 100 إرهابي قضوا يومي الخميس والجمعة، وأغلبهم غرق أثناء محاولة عبور النهر الجارف.

وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس: “جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات برية وجوية، وأجبروهم على الفرار من مواقعهم، وقد تعرض 4 عسكريين نيجيريين للقتل خلال الهجوم”.

عمليات جوية

وفي السياق نفسه، قال بوكار غريما الذي ينتمي إلى ميليشيا موالية للجيش إن الجيش نفذ بإسناد جوي عمليات تطهير في قرى بوسوا ومالوم فاتاري وداغانغاري وغالتاوا وبارام كاما.

وتابع: “غالبية مقاتلي بوكو حرام غرقوا في النهر، وقد عثر على جثثهم المنتفخة طافية على سطح الماء، السبت، وأكثر من 100 منهم انتشلوا ودفنوا من قبل رجالنا”.

يذكر أن نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، التي تعتبر المخبأ الرئيسي لكل من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا إيسواب.