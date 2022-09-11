تُوج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، متفوقًا على مواطنه نادي الوداد البيضاوي بهدفين دون رد.

وكان نهضة بركان تُوج بلقب كأس الكونفيدرالية على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بينما فاز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي على حساب الأهلي المصري.

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي نهضة بركان، لينجح اللاعب الشرقي البحري في إحراز الهدف الأول لـ نهضة بركان من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

نهضة بركان يُتوج بـ السوبر الإفريقي للمرة الأولى:

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم نهضة بركان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع نادي الوداد، لينجح فريق نهضة بركان في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان المودن بالدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

ونجح نهضة بركان في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بتاريخه في مباراة أُقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.