أكد نواف العابد، لاعب نادي الشباب، على أنه يعد جماهير الليث بالتتويج ببطولة في الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز على نادي العدالة بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

"نعد جماهيرنا بتحقيق بطولة هذا الموسم .. وبإذن الله أكون قادر على مساعدة الأخضر في كأس العالم" نواف العابد – لاعب نادي ⁧#الشباب#العدالة_الشباب

⁦#SSC pic.twitter.com/xaNU9iCPPl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2022

وعد نواف العابد لجماهير الشباب:

وقال العابد لـ قناة SSC بعد مباراة العدالة: “أعد جماهير الليث ببطولة بالموسم الحالي، مع احترامي لفريق العدالة كان من الممكن أن نسجل الكثير من الأهداف”.

وأضاف العابد: “بالطبع سعدت بالانضمام لقائمة الأخضر في معسكر سبتمبر وأسعى دائمًا لتطوير قدراتي وإمكانياتي، وإن شاء الله سأبذل ما في وسعي للتألق مع الأخضر بمونديال قطر إذا انضممت للقائمة النهائية”.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في افتتاح التسجيل سريعًا لليث بالدقيقة الرابعة مع بداية المباراة.

وحافظ الليث على تقدمه، وسط محاولات من العدالة لإحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل الليث حفاظه على التقدم بهدف دون رد لتنتهي المباراة، بفوز الشباب بهدف دون رد ويُصبح رصيده 12 نقطة في الصدارة.