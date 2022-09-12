أصبح اللاعب نواف العابد نجم نادي الشباب قريبًا من تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2022 بـ قطر، بعد أن تواجد في قائمة المنتخب السعودي لوديتي الإكوادور وأمريكا التحضيرية للمشاركة في مونديال قطر.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أعلن أمس الأحد، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في مدينة أليكانتي الإسبانية في فترة التوقف الدولية في سبتمبر الجاري.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر سبتمبر

وجاء في قائمة الأخضر 26 لاعبًا وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام وسعود عبدالحميد.

كما يتواجد كل من؛ أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان وهارون كمارا.

نواف العابد غاب عن مونديال 2018 للإصابة

العابد كان كتب تغريدة في الرابع من يونيو في عام 2018، وقبل انطلاق كأس العالم وقتها بـ 10 أيام قائلًا: ” الحمدلله على كل حال بالتوفيق لإخواني اللاعبين في مهمتهم الوطنية، قلوبنا معكم”، حيث غاب لاعب الهلال السابق عن المونديال وقتها بسبب الإصابة.

العابد متألق بشكل كبير منذ الانضمام لنادي الشباب في عام 2020 قادمًا من الهلال.

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.