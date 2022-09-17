نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 على ميدان الطائف التاريخي.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز الأولى برموز الحيل والزمول ضمن السباق النهائي لمهرجان ولي العهد للهجن، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: الشوط الأول زمول عام حصل عليه ” ادولف ” لعايض بن رفعان القحطاني بتوقيت 9:25,337 دقائق.

الشوط الثاني زمول مفتوح وفاز به ” العاصوف ” لهجن السيلية بتوقيت 9:21,554 دقائق.

الشوط الثالث حيل عام حققته ” رمانة ” لناصر بن عبدالله المسند بتوقيت 9:43,586 دقائق.

الشوط الرابع حيل مفتوح وفاز به ” الضعاين ” لهجن الشحانية بتوقيت 9:40,977 دقائق.

كما توج سموه الفائز بجائزة سيف ولي العهد للنقاط من دولة الإمارات مانع بن علي الشامسي.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية 56 مليون ريال، منحت لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة والتي بلغ مجموعها 591 شوطاً، بمشاركة 17669 مطية.

حضر الحفل الختامي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو

الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعددٍ من المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.