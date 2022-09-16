يعد افتتاح “قرية نيوم الإعلامية” وأستوديوهات بجدة الصحراوية، خطوة سعودية جديدة على طريق الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، فبعد فيلم “العلا”، ها هي نيوم تحذو حذوها بتعزيز حضورها على خريطة الإنتاجات السينمائية العالمية.

ووفقًا لتقرير قناة “الإخبارية”، حول قرية نيوم الإعلامية وأستوديوهات بجدة الصحراوية، التي تم تدشينها مؤخرًا على أراضي نيوم وتضم أكبر الأستوديوهات الصوتية ومرافق دعم إنتاج الأفلام التي بدأت بالفعل رحلة الإنتاج السينمائي خلال العام الماضي، بتشغيل 3 أستوديوهات صوتية تلبية لطلب الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام وسط طبيعة نيوم الساحرة.

إنتاج 25 عملًا تلفزيونيًّا وسينمائيًّا:

وأضاف التقرير أنه نتج عنها 25 عملًا تلفزيونيًّا وسينمائيًّا منها تصوير أول فيلم سعودي بعنوان “بين الرمال” من إخراج محمد العطاوي.

تجهيز 7 أستوديوهات صوتية:

وتعكف نيوم حاليًّا على تجهيز 7 أستوديوهات صوتية بتقنيات عالية، لتكون جاهزة للعام المقبل، كما شكلت فريق إنتاج دولي بالتزامن مع الزخم الكبير لدعم هذه النصاعة.