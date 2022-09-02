بدأ عرض سلسلة هاري بوتر في عدد من دول الشرق الأوسط على شبكة نتفليكس في الوقت الذي لم يتم فيه السماح بعرض Harry Potter في أمريكا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية.

فقد أعلنت نتفليكس أكثر من مرة على موقع فيسبوك عن قرب موعد بث سلسلة أفلام Harry Potter الشهيرة وفي 29 أغسطس الماضي، نشروا صورة لأغلفة هاري بوتر تقول ، “أخيرًا سيكون هاري بوتر على Netflix ،” مشيرين إلى أن جميع الأفلام الثمانية ستظهر في الأول من سبتمبر. وحصد المنشور أكثر من 100 ألف إعجاب وأكثر من 34 ألف مشاركة.

لكن لن يكون بمقدور أي شخص في العالم مشاهدة السلسلة الرائعة إلا لمن يقيم في الشرق الأوسط فقط ما لم تحصل نتفليكس على ترخيص من الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية بالبث في أمريكا وبريطانيا.

قصة هاري بوتر Harry Potter

والمعروف أن Harry Potter سلسلة من 7 كتب من تأليف الكاتبة جي كي رولينج، وهي من بطولة دانيال رادكليف وإيما واتسون. وتحكي السلسلة حكاية الصبي الساحر، منذ اكتشافه لحقيقة كونه ساحراً، وحتى بلوغه سن السابعة عشر.

وتكشف المؤلفة ماضي البطل وعلاقاته السحريّة وسعيه للقضاء على سيد الظلام لورد فولدمورت. وترافق سلسلة الكتب سلسلة من ثمانية أفلام تحمل نفس عناوين الكتب.

نجاح هائل ومبيعات كبيرة

حققت سلسلة Harry Potterنجاحاً هائلاً منذ صدور الجزء الأول منها هاري بوتر وحجر الفلاسفة في 26 يونيو 1998، وتُرجمت إلى معظم لغات العالم الحية ومنها اللغة العربية.

بيع من الكتاب السادس Harry Potter والأمير الهجين عشرة ملايين نسخة عشية صدوره، واعتُبر من أكثر الكتب مبيعاً في التاريخ، حتى صدور الكتاب السابع والنهائي من السلسلة Harry Potter ومقدسات الموت الذي بيع منه ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها عشية صدوره في 21 يوليو 2007.

اكتملت سلسلة كُتب Harry Potter بصدور الكتاب السابع والنهائي، فيما أبدت المؤلفة رولنغ نيتها في عدم العودة إلى عالم هاري بوتر إلا لأغراض خيرية. أُنتج من الكتب 8 أفلام لتكتمل السلسلة، عُرض آخرها Harry Potter ومقدسات الموت في 15 يوليو 2011.