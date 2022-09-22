أوضح الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه بريء من أخطاء دفاع اليونايتد التي شهدت استقبال الفريق لأهداف كثيرة في الموسم الماضي.

وكانت بعض من جماهير اليونايتد طالبت برحيل ماجواير عن الفريق لتراجع مستواه ولأخطائه المتكررة لكنه مستمر مع الفريق حتى يناير المقبل.

هاري ماجواير يعلق:

وقال الصحفي الإنجليزي مارك أوجدين: إن ماجواير أخبره أن تردد الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الخروج لإمساك الكرات كلف اليونايتد الكثير من الأهداف، مضيفًا أنه يتهم زملاءه بعدم مساعدته على التألق في صفوف الفريق بالموسم الماضي.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن نادي تشيلسي الإنجليزي اهتم في أغسطس الماضي بضم ماجواير صاحب الـ29 عامًا رغم أخطائه الكارثية في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، مما جعل الكثير من جماهير اليونايتد تطالب برحيله.