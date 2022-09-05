توقع خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، موعد بدء الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة.

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نهاية هذا الأسبوع يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة

وبعد عشرة أيام يدخل موسم الصفري

وبعد عشرين يوماً نودع الدرجات الأربعينية ولن نستقبلها إلا بعد ثمانية شهور تقريباً

pic.twitter.com/HYKe93do3E — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 5, 2022

هبوط تدريجي لدرجات الحرارة:

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع: نودع درجات الحرارة الأربعينية بعد عشرين يومًا، ولن نستقبلها إلا بعد ثمانية شهور.

توقعات الطقس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.